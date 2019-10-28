INTERNATIONAL TRINACRIA CUP: A.S.D. CHISARI TAEKWONDO DOJANG PROTAGONISTA A BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Nelle giornate del 26 e del 27 Ottobre, 561 atleti provenienti da tutta l'isola e dalle regioni limitrofe, si sono riuniti al Palalberti della città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per disputare un'...

Nelle giornate del 26 e del 27 Ottobre, 561 atleti provenienti da tutta l'isola e dalle regioni limitrofe, si sono riuniti al Palalberti della città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per disputare un' accesa e sana competizione al 2° international trinacria cup. Presente anche la società paternese A.S.D. Chisari Taekwondo Dojang guidata dal maestro Francesco Chisari , da anni oramai esperto del settore. Sono 12 gli atleti presentati e 11 le medaglie guadagnate nelle varie categorie dai giovani concittadini. Rispettivamente:

- ORO per TOZZOLINO MIRKO - Cadetti A - Bianca/Gialla Sup. - (49 Kg)

- ORO per CAVALLARO EMANUEL - Cadetti A - Verde/Blu sup. (-37 Kg)

- ORO per RAU GABRIELE - Cadetti A - Rossa/ Nera 9° DAN (-49 kg)

- ORO per PREZZAVENTO SIMONE - Senior - Nera 1° Dan/Nera 9° Dan (-68 kg)

- ARGENTO per VIRGILLITO ANDREA - Esordienti A - Bianca/Gialla Sup.- (-24 Kg)

- ARGENTO per SAMUELE PESARESI - Cadetti B - Bianca/ Gialla sup. (-27 Kg)

- ARGENTO per RUSSO GIUSEPPE DANIEL- Cadetti B - Verde/Blu sup. (-45 Kg)

- ARGENTO per PAPA SEBASTIANO - Cadetti A - Verde/Blu sup. (+65 Kg)

- ARGENTO per SCANDURA SALVATORE - Cadetti A -Rossa/ Nera 9° DAN (-45 kg)

- BRONZO per PETRALIA RICCARDO - Cadetti A - Rossa/ Nera 9° DAN (-37 kg)

- BRONZO per CHISARI MATTEO - Esordienti B - Verde/Blu sup. (-20 Kg)

Ottima esperienza anche per CHISARI ANTONINO - Junior - Nera 1° Dan/Nera 9° Dan (-68 kg) che si ferma ai quarti di finali contro un prestante atleta calabrese.

Il team manifesta all'unisono orgoglio per i risultati ottenuti e non viene inoltre nascosto il senso di fraternità tra i componenti della squadra, gioiosi per il rapporto che diviene sempre più stretto.

Sentimento confermato anche dal maestro Chisari che risulta felice nel vedere i ragazzi crescere e migliorare, consapevole insieme a loro del duro lavoro e dei sacrifici vissuti in palestra. "Anche questa appena conclusasi", aggiunge il maestro, "deve essere assunta come un'esperienza che ci spinga a fare sempre del nostro meglio nell'allenarci duramente, lavorando insieme e con la dedizione sempre avuta.