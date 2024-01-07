INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A BELPASSO: PALO PERICOLANTE IN VIA VALCORRENTE

Nella mattina odierna, 07 gennaio 2024 intorno alle ore 11 di Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente in via Valcorrente, nel comune di Belpasso, per fronteggiare una situazione di emergenza le...

Nella mattina odierna, 07 gennaio 2024 intorno alle ore 11 di Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente in via Valcorrente, nel comune di Belpasso, per fronteggiare una situazione di emergenza legata a un palo pericolante.

Il palo, per cause ancora sconosciute, si è notevolmente inclinato minacciando di crollare e mettendo a rischio la sicurezza della viabilità circostante.

Il pericolo ha richiesto l'intervento rapido e competente dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul luogo per garantire la messa in sicurezza della zona.

Gli esperti del corpo dei pompieri hanno valutato attentamente la situazione, adottando le misure necessarie per prevenire eventuali danni e pericoli per gli automobilisti.