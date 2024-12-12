INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A CATANIA: EVITATA TRAGEDIA PER FUGA DI GAS

Diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenute, nel tardo pomeriggio di ieri, per una fuga di gas in un residence in via della Carvana 20, a Catania.I Vigili...

Diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenute, nel tardo pomeriggio di ieri, per una fuga di gas in un residence in via della Carvana 20, a Catania.

I Vigili del Fuoco con la squadra speciale NBCR e le squadre dei Distaccamenti Nord e Sud, hanno messo in sicurezza i luoghi, in particolare due mansarde sature di gas metano, con appositi motoventilatori antideflagranti.

Per motivi di sicurezza si è reso necessario evacuare temporaneamente n. 18 appartamenti dello stabile, più tutti gli abitanti di in condominio adiacente.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che la copiosa perdita di gas metano causasse danni ulteriori.

Sul posto personale dell'azienda fornitrice del gas e la Polizia Locale.