Intervento del Soccorso Alpino sotto una tormenta di neve a Piano Provenzana: salvate due famiglie con bambini e un neonato

Un intervento complesso e condotto in condizioni meteo estremamente avverse quello portato a termine nel tardo pomeriggio a Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna, dai Tecnici della stazione Et...

Un intervento complesso e condotto in condizioni meteo estremamente avverse quello portato a termine nel tardo pomeriggio a Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna, dai Tecnici della stazione Etna Nord del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

I soccorritori sono stati impegnati nel salvataggio di due famiglie con bambini e un neonato, rimaste bloccate a causa di guasti ai veicoli e della viabilità resa estremamente pericolosa dalla presenza di neve e ghiaccio, mentre sulla zona era in corso una vera e propria tormenta.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Randazzo, che hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino valutando la situazione come ad alto rischio evolutivo, anche sotto il profilo sanitario, considerate le pessime condizioni meteorologiche.

Le famiglie si erano dirette verso Piano Provenzana con due autovetture: una è rimasta immobilizzata a causa della strada completamente ghiacciata, mentre la seconda ha riportato un malfunzionamento meccanico, rendendo impossibile qualsiasi spostamento autonomo.

Raggiunti i nuclei familiari nonostante le difficoltà, i Tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto a mettere in sicurezza adulti e bambini, prestando particolare attenzione al neonato, e ad accompagnarli a valle, dove sono stati condotti in una zona sicura.

L’episodio evidenzia ancora una volta quanto possano essere insidiose le strade di montagna in presenza di neve, ghiaccio e maltempo intenso. Il Soccorso Alpino Siciliano rinnova l’invito alla massima prudenza, raccomandando di informarsi preventivamente sulle condizioni meteo e della viabilità, di dotarsi di mezzi adeguati e di evitare spostamenti non strettamente necessari durante le fasi di maltempo severo.