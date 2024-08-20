INTERVENTO DI SOCCORSO A PATERNÒ: VIGILI DEL FUOCO E SANITARI COLLABORANO PER TRASPORTARE IN OSPEDALE UNA PERSONA SOVRAPPESO

Ieri sera, 19 agosto 2024, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono stati chiamati a intervenire in largo Salvo D’Acquisto, nella zona Pioppi, su richiesta del servizio sanitario 118. L'op...

Ieri sera, 19 agosto 2024, i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono stati chiamati a intervenire in largo Salvo D’Acquisto, nella zona Pioppi, su richiesta del servizio sanitario 118.

L'operazione è stata necessaria per soccorrere un uomo sovrappeso che aveva bisogno di essere trasportato urgentemente in ospedale.

Sul posto sono giunti due ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri per prestare assistenza e garantire la sicurezza dell'area durante l'intervento. Inizialmente, è stato richiesto l'ausilio di un'autoscala dalla sede centrale dei vigili del fuoco, ma alla fine questa non è stata utilizzata.

Grazie all'uso di attrezzature e tecniche speciali, già impiegate in precedenti situazioni simili, i soccorritori sono riusciti a portare l'uomo fuori dalla sua abitazione attraverso le scale interne.

L'operazione si è conclusa con successo, permettendo ai sanitari di prendere in carico l'uomo e trasportarlo in ospedale per le cure necessarie.

L'intervento tempestivo e coordinato tra vigili del fuoco, sanitari e Carabinieri ha garantito che la situazione fosse gestita con la massima sicurezza, assicurando così il benessere del paziente.

