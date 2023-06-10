INVESTE CON AUTO LA MOGLIE E L'AMICA CHE MUORE, FERMATO OMICIDA

AGGIORNAMENTO É stato fermato dalla squadra mobile Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e un'amica della donna Cettina 'Cetty'...

AGGIORNAMENTO

É stato fermato dalla squadra mobile Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie, Anna Longo, di 56 anni, rimasta ferita, e un'amica della donna Cettina 'Cetty' De Bormida, di 69 anni, morta sul posto.

Il provvedimento è emesso dalla Procura distrettuale e ipotizza i reati di omicidio e tentato omicidio aggravati.

L'uomo ha confessato. La notizia è stata confermata all'ANSA dal procuratore Carmelo Zuccaro.

Ha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica della donna, uccidendo quest'ultima. E' quanto avvenuto nella zona industriale di Catania.

L'uomo è un 52nne che ha poi chiamato la polizia per consegnarsi e confessare.

La moglie, che ha 56 anni, è ricoverata all'ospedale San Marco.

La vittima è un'amica della donna, di 59 anni, originaria dell'Ennese. Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.