INVESTE CON LA MOTO UNA MUCCA, MUORE 34ENNE SULLA NOTO-PALAZZOLO

Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Noto, è costato la vita ad un trentaquattrenne, Corrado Leone, finito addosso ad una mucca mentre era in sella alla sua moto. La vittima, è stata trasporta...

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2018 20:47
Dintorni
Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Noto, è costato la vita ad un trentaquattrenne, Corrado Leone, finito addosso ad una mucca mentre era in sella alla sua moto. La vittima, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Trigona di Noto ma è deceduta poco dopo. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa che hanno posto sotto sequestro la moto per determinare la dinamica dell’incidente.

