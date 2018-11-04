INVESTE CON LA MOTO UNA MUCCA, MUORE 34ENNE SULLA NOTO-PALAZZOLO

Un incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Noto, è costato la vita ad un trentaquattrenne, Corrado Leone, finito addosso ad una mucca mentre era in sella alla sua moto. La vittima, è stata trasporta...

A cura di Redazione 04 novembre 2018 20:47

