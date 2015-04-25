Investito in piazza Santa Barbara, soccorso dai Cuccioli dell'Etna

SI tratta di un cagnolino di taglia medio-piccola: qualcuno vuole adottarlo?

95047.it E' stato investito da auto, restando ferito a terra. L'automobilista è filato dritto per la sua strada come se nulla fosse. A notare il cane, costretto a terra, in piazza Santa Barbara attorno a mezzogiorno sono state numerose persone tra cui tre giovani che hanno voluto prendersene cura trasportandolo prima da un veterinario (ma oggi, giorno di festa, è stato complicato trovarne qualcuno reperibile) e poi presso la caserma dei vigili urbani i quali, a loro volta, hanno contattato i volontari dell'associazione animalista "Cuccioli dell'Etna" per le cure del caso. Il cane non era munito di microchip: per fortuna si è ripreso. Qualcuno vorrebbe adottarlo? Tutte le info a questo numero: 340 6250470.