HAI INVIATO UN SMS E POI TI SEI PENTITO? ECCO COME CANCELLARLO IN TEMPO

Ci siamo passati un po' tutti nell'arco della nostra vita: il fatidico momento in cui ci si accorge di aver inviato un messaggio alla persona sbagliata

A cercare di risolvere sul nascere questa spiacevole crisi ci pensa Protect Your Privates, una nuova applicazione che offre alcune impostazioni di sicurezza che chiunque si sia trovato in questa situazione considera estremamente fondamentali. Il suo funzionamento è semplice: se avete inviato un messaggio ma ve ne siete pentiti subito dopo averlo fatto, vi basta premere il pulsante per annullarlo e questo non verrà mai letto dal ricevente.

L'app procede anche all'eliminazione del messaggio dai server del servizio, quindi il contenuto viene sradicato completamente da qualsiasi luogo, virtuale e non. Oltre alla possibilità di cancellare ogni messaggio inviato, l'applicazione consente di scegliere tra tre diversi livelli di sicurezza: Mild, Wild e Insane.

Rispettivamente queste opzioni cancellano automaticamente il messaggio dopo 3, 12 e 24 ore dall'invio. Se però temete che il ricevente faccia in tempo ad aprire il messaggio ed effettuare uno screenshot prima che voi possiate eliminarlo, non preoccupatevi: l'applicazione prevede una funzione che impedisce agli utenti di salvare gli screenshot e assicura la completa eliminazione del testo.

Protect Your Privates è attualmente disponibile per dispositivi iOS, ma gli sviluppatori assicurano che presto raggiungerà anche Windows Phone e Android.

