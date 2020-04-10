"IO RESTO A CASA CON 95047" INVIACI I TUOI AUGURI. SARANNO PUBBLICATI DOMENICA

Viviamo tutti un momento non facile in cui abbiamo un solo dovere: rimanere in casa.Quest’anno, purtroppo, non ci sarà possibile passare la domenica di Pasqua in mezzo ad amici o familiari, ma noi di...

Viviamo tutti un momento non facile in cui abbiamo un solo dovere: rimanere in casa.

Quest’anno, purtroppo, non ci sarà possibile passare la domenica di Pasqua in mezzo ad amici o familiari, ma noi di 95047.it vogliamo comunque che questo giorno speciale, in questo periodo particolare, lasci un bel ricordo e allora …. vogliamo darvi la possibilità di fare gli auguri a chi volete voi, attraverso il nostro sito e pagina Facebook 95047.it

Vuoi sorprendere i nonni? Vuoi regalare un sorriso alla tua maestra ??

L'iniziativa è aperta a tutti, pure per i "meno giovani", vuoi salutare i tuoi nipotini? i tuoi figli ? i tuoi amici?? Vuoi, semplicemente, accorciare la distanza e dire a qualcuno di speciale che, da casa, per lui ci sei? OVVIAMENTE PURE NOI DI 95047.IT

Mandaci una foto, un video (massimo 45 secondi) o semplicemente un pensiero.

WHATSAPP AL 393 9504777

EMAIL [email protected]

PER LA FOTO DEI MINORI SI PREGA DI DARE ESPRESSA AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA FOTO (senza non saranno pubblicati)

ENTRO LE ORE 19 DI SABATO 11 APRILE

Domenica 12 Aprile, durante la giornata passeremo i vostri messaggi di auguri, nei nostri canali Social!

