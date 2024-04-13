IRAN LANCIA UN ATTACCO CON DRONI CONTRO ISRAELE: FONTI AMERICANE E ISRAELIANE

Secondo quanto riportato dal giornalista Barak Ravid di Axios, fonti americane e israeliane hanno confermato che l'Iran ha condotto un attacco contro Israele impiegando decine di droni. .Il lancio deg...

A cura di Redazione 13 aprile 2024 21:57

Condividi