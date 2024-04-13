IRAN LANCIA UN ATTACCO CON DRONI CONTRO ISRAELE: FONTI AMERICANE E ISRAELIANE
Secondo quanto riportato dal giornalista Barak Ravid di Axios, fonti americane e israeliane hanno confermato che l'Iran ha condotto un attacco contro Israele impiegando decine di droni. .Il lancio deg...
A cura di Redazione
13 aprile 2024 21:57
Secondo quanto riportato dal giornalista Barak Ravid di Axios, fonti americane e israeliane hanno confermato che l'Iran ha condotto un attacco contro Israele impiegando decine di droni. .
Il lancio degli attacchi è avvenuto nonostante gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni tra le due nazioni.
Impiegheranno alcune ore prima di raggiungere il Paese
Si teme che un simile attacco possa portare a una nuova escalation delle ostilità tra Iran e Israele, con possibili ripercussioni su scala regionale.