Irruzione e furto a scuola: per appena 10 euro

E' accaduto alla scuola elementare San Francesco di Via Ametista

95047.it La notte scorsa ha pensato bene di scardinare un porta d'accesso della scuola elementare San Francesco, di Via Ametista a Paternò, per recarsi nella sala riservata agli insegnanti, forzare due cassetti e rubare, alla fine, una decina di euro. All'uscita, il 31enne, un pregiudicato del posto, ha trovato ad attenderlo due carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò che lo hanno identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato. I soldi recuperati sono stati restituiti alla responsabile del plesso scolastico.