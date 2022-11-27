ISCHIA. SALE A TRE IL BILANCIO DELLE VITTIME, TRA LORO UNA BIMBA DI 5-6 ANNI, IL CORPICINO RITROVATO SOTTO IL MATERASSO

E' stata recuperata la salma di una terza vittima della frana che ha colpito ieri, all'alba, il Comune di Casamicciola ad Ischia.Nella zona di via Celario i soccorritori che da alcune ore scavano a ma...

E' stata recuperata la salma di una terza vittima della frana che ha colpito ieri, all'alba, il Comune di Casamicciola ad Ischia.

Nella zona di via Celario i soccorritori che da alcune ore scavano a mano hanno rinvenuto il cadavere di una donna anziana, di cui al momento non è possibile determinare l'identità.

La seconda vittima è una bimba di 5 - 6 anni. La piccola indossava una pigiamino rosa.

Il suo corpo è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana.

Ieri, sotto un metro e mezzo di fango, era stato ritrovato il corpo di Eleonora Sirabella, di 31 anni. Al momento sono 9 i dispersi.

Oggi a palazzo Chigi, intanto, si è riunito il Governo che ha stanziato, su proposta del ministro per la Protezione Civile, i primi due milioni di euro dichiarando lo stato di emergenza che durerà un anno. Al primo stanziamento, ha spiegato il ministro Nello Musumeci ne "seguiranno altri non appena avremo una ricognizione dei danni e delle esigenze immediate. Diverso il ragionamento sul piano di ricostruzione che riguarderà strutture pubbliche e private". Nel corso della riunione il premier Giorgia Meloni è tornata ad esprimere vicinanza alle popolazioni colpite affermando che ora la priorità è lasciar lavorare i soccorritori e volontari senza disturbare o intralciare il loro lavoro. Appena le condizioni lo consentiranno, il premier visiterà l'isola per incontrare le comunità. L'esecutivo ha nominato Simonetta Calcaterra commissaria per la gestione dell'emergenza. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha stigmatizzato l'abusivismo sottolineando che "la gente deve capire che in alcune aree non si può abitare". Sulla polemiche dei fondi inutilizzati per le opere di prevenzione i sindaci hanno ricordato che "i comuni sono in sofferenza e servono fondi e personale".

"Con il Consiglio dei ministri di questa mattina il Governo ha dato risposta immediata per Ischia dichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro. Alla popolazione rinnovo vicinanza ed esprimo gratitudine nei confronti di coloro che sono impegnati nei soccorsi". Così la premier Giorgia Meloni su Twitter.