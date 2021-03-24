ISLANDA, GLI SCIENZIATI ARROSTISCONO GLI HOT DOG USANDO LA LAVA DEL VULCANO IN ERUZIONE

Migliaia di curiosi si sono riversati sul vulcano in eruzione in Islanda per ammirare lo spettacolo ipnotico dei fiumi di lava rossa incandescente, i più coraggiosi hanno persino grigliato hot dog e m...

Migliaia di curiosi si sono riversati sul vulcano in eruzione in Islanda per ammirare lo spettacolo ipnotico dei fiumi di lava rossa incandescente, i più coraggiosi hanno persino grigliato hot dog e marshmallow sulle braci ardenti.

L'eruzione di una fessura vicino al monte Fagradalsfjall, iniziata venerdì in tarda serata, è stata la prima nello stesso sistema vulcanico da circa 900 anni.

Il vulcano si trova a soli 40 chilometri dalla capitale Reykjavik ed è raggiungibile dopo un'escursione di 90 minuti dalla strada più vicina. "È assolutamente mozzafiato", afferma Ulvar Kari Johannsson, un ingegnere di 21 anni che ha trascorso la domenica visitando il luogo. "Ha un odore piuttosto sgradevole. Ma quello che è stato più sorprendente sono stati i colori della lava: molto, molto più intensi di quello che ci si aspetterebbe", ha detto.

La lava incandescente ribolle e sgorga da un piccolo cono nella valle di Geldingadalur, accumulandosi nel bacino e diventando lentamente un mare nero e denso mentre si raffredda.

Finora, secondo gli esperti, circa 300.000 metri cubi di lava si sono riversati dal terreno, sebbene l'eruzione sia considerata relativamente piccola e controllata.