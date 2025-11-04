Isole Eolie, sciame sismico in corso: scosse ravvicinate registrate dall’INGV
L’INGV ha registrato nel pomeriggio di oggi, [data odierna], una serie di scosse di terremoto nella zona delle Isole Eolie, in Sicilia. Si tratta di un lieve sciame sismico con eventi ravvicinati e di bassa magnitudo, localizzati in mare al largo dell’arcipelago (provincia di Messina). Non si segnalano danni a persone o cose.
Dati delle scosse (INGV)
• ML 2.6 alle 14:50 – profondità 12 km
• ML 1.9 alle 15:03 – profondità 11 km
• ML 1.4 alle 15:46 – profondità 8 km
• ML 2.2 alle 16:11 – profondità 16 km
Lo sciame rientra nella normale attività sismica dell’area vulcanica eoliana. Al momento non risultano allerta o comunicazioni da parte delle autorità.
Consigli in caso di scosse
• mantenere la calma
• ripararsi sotto un tavolo o vicino a un muro portante
• evitare vetrate e oggetti sospesi
• all’esterno, allontanarsi da edifici e cornicioni
La redazione di 95047.it continuerà a monitorare la situazione e le rilevazioni ufficiali dell’INGV.