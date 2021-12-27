ISPEZIONATE TRE STALLE NEL QUARTIERE DI SAN CRISTOFORO, TROVATI OTTO CAVALLI SENZA MICROCHIP, SANZIONATI PER 37 MILA I PROPRIETARI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto di personale dell’A.S.P., hanno svolto un servizio di controllo del territo...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto di personale dell’A.S.P., hanno svolto un servizio di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità in genere.

In particolare i militari hanno ispezionato tre stalle ubicate nella via Belfiore del quartiere di San Cristoforo, dove hanno trovato otto cavalli che, sottoposti a controlli da parte del veterinario dell’ASP, sono stati giudicati in apparenti buone condizioni di salute rilevando però diverse irregolarità inerenti, in primis, il sistema di identificazione degli animali, in quanto sprovvisti di microchip.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno rilevato per due stalle, la mancanza del codice aziendale dell’allevamento che rilascia il Servizio Veterinario competente, nonché per alcuni esemplari non risultavano formalizzati alcuni passaggi di proprietà ai fini della loro tracciabilità.

Per tali motivi gli otto esemplari equini sono stati sottoposti a fermo ufficiale, mentre ai proprietari delle stalle, tutti catanesi di 45anni, 47 e 61, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 37.450 euro.