Ispezioni ad Acireale sulla sicurezza sul lavoro: denunciato un uomo di 44 anni di Belpasso

Nell’ambito di un’attività ispettiva delegata dall’Autorità Giudiziaria, il personale del Nucleo Ispettorato del lavoro N.I.L. di Catania, operando congiuntamente agli operatori dello S.Pre.S.A.L. dell’ASP di Catania, ha concluso accertamenti avviati a seguito di specifiche segnalazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel territorio di Acireale.

Al termine delle verifiche, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, sono stati deferiti in stato di libertà un 50enne residente a Catania, amministratore unico di una società operante nel settore impiantistico, e un 44enne residente a Belpasso, dirigente di fatto della medesima società, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei confronti del primo sono state contestate gravi violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; in particolare, è emerso che gli impiegati non erano stati dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale contro il rischio di ustioni, in violazione degli obblighi del datore di lavoro relativi alla fornitura e all’uso dei dispositivi di protezione individuale DPI. Inoltre, è stata riscontrata la mancata valutazione dei rischi, poiché non era stato redatto il documento di valutazione dei rischi né elaborate procedure operative idonee a prevenire gli infortuni. I carabinieri hanno verificato che era stata anche omessa la redazione del Piano Operativo di Sicurezza POS, documento obbligatorio nei cantieri e nei lavori temporanei o mobili, finalizzato a pianificare in modo puntuale le misure di prevenzione e protezione.

Al secondo uomo, individuato come dirigente di fatto, è stata contestata l’omessa vigilanza sull’adempimento degli obblighi di sicurezza posti a carico dei preposti e dei lavoratori. Tale condotta contrasta con quanto previsto dalla normativa vigente, che impone ai dirigenti di sovrintendere e verificare che le disposizioni aziendali in materia di sicurezza siano correttamente applicate e rispettate.