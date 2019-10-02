ISS, PARMITANO PRIMO CAPITANO ITALIANO: "GRAZIE AL MIO PAESE CHE MI HA PERMESSO DI ESSERE QUI"

Con il suono della campana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si è ufficializzata la consegna del comando della base spaziale orbitante all'astronauta italiano Luca Parmitano.Nel corso di...

Con il suono della campana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si è ufficializzata la consegna del comando della base spaziale orbitante all'astronauta italiano Luca Parmitano.

Nel corso di una breve cerimonia il comandante uscente, il cosmonauta Alexei Ovchinin, ha affidato i prossimi tre mesi di missione in orbita intorno alla Terra a Luca Parmitano.

"Oggi spenderò poche parole per raccontare questa giornata - ha detto Parmitano - una di queste è senz'altro 'gratitudine'. Non solo nei confronti di tutti voi - ha detto rivolgendosi agli altri membri dell'equipaggio - ma anche nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato e mi hanno permesso di raggiungere questo obiettivo".

"Sono veramente grato - ha aggiunto - al mio paese, al sistema che mi ha permesso di essere qui: l'istruzione, la scuola, l'Accademia Aeronautica, l'Aeronautica militare e tutte le persone che hanno partecipato alla mia formazione e alle quali oggi va tutto il mio ringraziamento".

