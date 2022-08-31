ISTAT: "PREZZI ACCELERANO AD AGOSTO: LUCE +135,9%, GAS +62,5% SU BASE ANNUA"
Accelerano ad agosto i prezzi degli energetici ed in particolare di quelli non regolamentati sulla spinta dei prezzi dell'energia elettrica a mercato libero (che passano da +109,2% di luglio a +135,9%, su base annua; +20,5% sul mese) e a quelli del gas di città e gas naturale mercato libero (+22,8% su base mensile, +62,5% su base annua).
Lo indica l'Istat.
Questa dinamica è solo in parte compensata dal rallentamento dei prezzi del gasolio per mezzi di trasporto (da +30,9% a +18,2%, -9,2% il dato mensile), della benzina (da +22,3% a +8,8%; -10,4% da luglio) e del Gasolio per riscaldamento (da +52,5% a +43,6%; -6,0% sul mese).