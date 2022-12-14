ITA: IN VENDITA PIÙ VOLI VERSO SICILIA E SARDEGNA PER NATALE

Ita airways mette in vendita più voli verso la Sicilia e la Sardegna. In vista dell’elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie 2022 – viene spiegato – “la Compagnia di bandiera avvia la ve...

Ita airways mette in vendita più voli verso la Sicilia e la Sardegna. In vista dell’elevata domanda per il periodo delle vacanze natalizie 2022 – viene spiegato – “la Compagnia di bandiera avvia la vendita delle nuove frequenze verso le due isole”. In particolare sono già in vendita i voli del 20 e 21 dicembre con “frequenza addizionale” sulle rotte Roma Fiumicino-Catania e viceversa, Roma Fiumicino-Palermo e viceversa; quelli del 23 e 24 dicembre con “frequenza aggiuntiva” sulla rotta Milano Linate-Alghero e viceversa, e sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa.

Inoltre Ita “da oggi mette in vendita, inoltre, ulteriori nuovi voli verso la Sicilia e la Sardegna. In particolare saranno in vendita i seguenti voli: il 24 dicembre un ulteriore volo sulla tratta Roma Fiumicino-Catania; il 23 e il 24 dicembre ulteriori due sulla tratta Roma Fiumicino-Palermo; il 21 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Alghero e viceversa; il 22 dicembre una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Cagliari e viceversa; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero e viceversa; una frequenza aggiuntiva sulla rotta Milano Linate-Olbia e viceversa”.

Ita airways riferisce che, “in attesa del completamento delle procedure tecniche relative alle autorizzazioni, procederà quanto prima alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre”