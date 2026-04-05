Italia: i giocatori avrebbero richiesto 10.000 euro di "bonus Mondiale" prima della Bosnia, il no di Rino Gattuso

Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. Alla vigilia della sfida decisiva contro la Bosnia, che poteva riportare l’Italia ai Mondiali, emergono retroscena clamorosi sul clima nello spogliatoio azzurro.

Secondo quanto ricostruito da Repubblica, alcuni calciatori della Nazionale italiana di calcio avrebbero pensato più ai premi economici che alla partita. Nelle ore immediatamente precedenti al match, infatti, sarebbe stata avanzata la richiesta di un bonus per la qualificazione: circa 300mila euro complessivi, da dividere tra i 28 convocati.

Una cifra che si traduce in poco più di 10mila euro a testa, ma che ha fatto comunque discutere per tempi e modalità. La proposta sarebbe stata portata all’attenzione di alcuni membri dello staff tecnico, ma a bloccare tutto ci avrebbe pensato il commissario tecnico Gennaro Gattuso.

Il ct, con decisione, avrebbe chiarito che non era il momento di parlare di soldi, ma di concentrarsi esclusivamente sulla partita e sull’obiettivo qualificazione.

Poi il campo ha detto tutto il resto. L’Italia è stata eliminata dalla Bosnia al termine di una prestazione deludente, ben lontana da quella attesa in una gara così importante.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, il quadro che emerge è preoccupante: una squadra distratta da logiche economiche proprio nel momento più delicato. Un segnale che potrebbe spingere verso una rifondazione, con un nuovo gruppo magari più giovane, ma con maggiore fame e attaccamento alla maglia.

Il futuro della Nazionale passa anche da qui.