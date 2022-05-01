JENNIFER LOPEZ E BEN AFFLECK, NEL CONTRATTO PREMATRIMONIALE L'IMPEGNO A FARE SESSO ALMENO QUATTRO VOLTE A SETTIMANA
La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck procede a gonfie vele: i due si sposeranno presto e, nel frattempo, sono stati paparazzati alla ricerca del loro futuro "nido d'amore", una nuova casa.In...
La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck procede a gonfie vele: i due si sposeranno presto e, nel frattempo, sono stati paparazzati alla ricerca del loro futuro "nido d'amore", una nuova casa.
In queste ore, secondo quanto riportato da alcuni rumors, sarebbe emersa una particolare clausola presente all'interno del loro accordo prematrimoniale.
Si tratta di un dettaglio "hot" che - ovviamente - potrebbe essere solo frutto del gossip (nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati).
Come si legge in questo articolo di VanityFair, infatti, "in attesa dei fiori d'arancio, previsti entro la fine dell'anno, alcuni media americani hanno rivelato che J.Lo, nel contratto prematrimoniale, avrebbe inserito una clausola bollente: pretenderebbe dal futuro marito almeno quattro rapporti sessuali a settimana".
Nel dibattito che si è acceso in rete sembrerebbe legato a una paura di possibile infedeltà da parte della popstar.