JET RUSSI VICINO AL CONFINE, EUROFIGHTER ITALIANI SI ALZANO IN VOLO
Per due volte in due giorni - oggi e ieri - una coppia di Eurofighter italiani impegnata in Polonia nell'ambito del dispositivo Nato di 'air policing' si è alzata in volo per intercettare jet russi che si avvicinavano allo spazio aereo dell'Alleanza.
Lo fa sapere la stessa forza armata su twitter.
Oggi l'ordine di 'scramble' (decollo immediato) dalla base di Malbork per la task force 'Air White Eagle' è stato dato per la presenza di jet russi nella zona di confine.
Analogo l'episodio di ieri. In entrambi i casi i caccia sono tornati alla base a conclusione nell'attività che non ha fatto registrare sforamenti da parte dei velivoli di Mosca.
#Scramble: nuovo decollo immediato per gli #Eurofighter della TFA White Eagle impegnati in attività di #AirPolicing in #Polonia.
È il 4° scramble ordinato dalla #NATO all'#AeronauticaMilitare negli ultimi 4 giorni per la presenza di jet russi vicino alla zona di confine pic.twitter.com/wlrhrgX8gM
— Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) September 21, 2022