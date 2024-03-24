KATE MIDDLETON: "HO IL CANCRO, HO INIZIATO LA CHEMIOTERAPIA A FINE FEBBRAIO"

Dopo settimane di voci e indiscrezioni Kate Middleton ha rotto il silenzio e ha fatto un annuncio scioccante. "Ho il cancro e mi sto curando". La principessa del Galles è apparsa in un video pubblicat...

Dopo settimane di voci e indiscrezioni Kate Middleton ha rotto il silenzio e ha fatto un annuncio scioccante. "Ho il cancro e mi sto curando". La principessa del Galles è apparsa in un video pubblicato sui social network poco fa per mettere a tacere le tante voci circolate sulle sue condizioni di salute negli ultimi due mesi.

Kate ha chiesto "tempo, spazio e privacy" per potere affrontare quello che lei ha definito un evento traumatico e scioccante. "Dovevamo metabolizzare la notizia e gestirla in famiglia anche per il bene dei bambini", ha spiegato la principessa per giustificare la lunga assenza e il silenzio attorno alla sua malattia.

"È stato ovviamente un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia", ha detto Kate nel video girato mercoledì a Windsor, ma pubblicato solo nella tarda giornata di venerdì 22 marzo.

I dettagli, su quale tipo di cancro l'abbia colpita, non sono stati resi noti né dalla principessa né da Buckingham Palace, ma la moglie del principe William ha dichiarato che si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva. "Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali del trattamento", ha spiegato Kate.

"Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento". Come ha spiegato Kate Middleton nel lungo filmato, la malattia "è stata scoperta nei test postoperatori dopo l'intervento chirurgico addominale a metà gennaio". In quel momento, però, né lo staff medico né la principessa sapevano che quello che era stato asportato era un tumore: "All’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato si trattava di un cancro".

Nel lungo video pubblicato sulla sua pagina Instagram, Kate Middleton ha spiegato i motivi per i quali la famiglia reale ha mantenuto il massimo riserbo attorno alla notizia della sua malattia. "Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro, e per rassicurarli che starò bene", ha proseguito parlando da madre.

"Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito", ha affermato. La principessa non ha tralasciato di ringraziare il principe William per la vicinanza. In questo momento averlo al suo fianco è stata una "grande fonte di conforto e rassicurazione".

Kate ha poi rivolto un pensiero ai sudditi che l'hanno sostenuta in questo difficile momento: "Grazie per l'amore, il sostegno e la gentilezza che è stato mostrato da tanti di voi, significa molto per entrambi". Poi è tornata a parlare degli ultimi difficili mesi: "Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso cura di me, cosa di cui sono molto grata".