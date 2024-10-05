KICKBOXING: DUE PATERNESI PORTANO LA SICILIA ALL'ORO AL TROFEO CONI

Il 4 otyobee è una data da ricordare per la squadra siciliana di kickboxing che, con una prestazione straordinaria, ha conquistato la medaglia d'oro alla finale del Trofeo CONI Nazionale. Guidata dal...

Il team vincente è composto da quattro giovani talenti: Mirenna Vincenzo e Nicolosi Giorgia, entrambi del team Sciurello di Paternò, Rapisarda Damiano del team Wagner di Catania e Giada Di Franco della Bushido Academy di Augusta. Ogni atleta ha combattuto con grinta e determinazione, distinguendosi per tecnica e preparazione fisica, battendo avversari di grande livello provenienti da tutta Italia.

Il Maestro Consolato Sciurello si è detto pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi atleti, sottolineando il loro impegno e la loro determinazione. “I ragazzi hanno dato il massimo e i risultati sono arrivati. È un successo per tutta la Sicilia”, ha dichiarato Sciurello, visibilmente emozionato.

Questa vittoria rappresenta un grande traguardo per la kickboxing siciliana e un segnale importante della crescita di questo sport nell'isola.