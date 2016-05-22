KIWI - la nuova piattaforma di domande e risposte che spopola su Facebook

Da qualche giorno avrete sicuramente iniziato a ricevere inviti per la nuova applicazione di Facebook si chiama Kiwi Q&A e si candida a diventare la nuova App-tormentone dell'estate.Tra le numeros...

Da qualche giorno avrete sicuramente iniziato a ricevere inviti per la nuova applicazione di Facebook si chiama Kiwi Q&A e si candida a diventare la nuova App-tormentone dell'estate.

Tra le numerose applicazioni disponibile su Facebook negli ultimi giorni è scoppiata la mania per Kiwi – Q&A (Questions and Answers), un'app disponibile anche per smartphone Android e iOS che consente agli utenti di registrarsi e fare domande agli altri iscritti.

La piattaforma ricorda molto il servizio Ask.fm anche se, grazie alle numerose notifiche che stanno arrivando attraverso il popolare social network di Mark Zuckerberg, il nuovo servizio sta ricevendo molta più visibilità. Kiwi Question and Answers è molto semplice da utilizzare, dopo aver effettuato il login tramite il proprio account Facebook è possibile seguire gli amici o altri utenti che usufruiscono della piattaforma ed iniziare a fare domande che potranno essere inviare anche in forma anonima, senza far sapere al ricevente chi ha scritto il messaggio.

Una volta inviata la risposta non bisogna far altro che aspettare una risposta dall'utente o, in alternativa, ingannare l'attesa rispondendo alle domande ricevute dai nostri amici.

Tutto sommato l’applicazione è carina anche se non del tutto originale, ma la curiosità tira sempre. Il tam tam social di questo nuovo tormentone sarà duraturo o come altre tendenze di questo tipo finirà subito nel dimenticatoio? Domanda da Q&A a cui a rispondere sarà soltanto il tempo.