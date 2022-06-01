KORE DI ENNA, 1.045 CANDIDATI PER 90 POSTI AI TEST D'INGRESSO A MEDICINA

Si sono concluse le prove selettive per l’accesso al corso di medicina e chirurgia dell’università Kore di Enna. Per 90 posti, più nove riservati a studenti extra-Ue, si sono presentati in 1.045, risp...

Si sono concluse le prove selettive per l’accesso al corso di medicina e chirurgia dell’università Kore di Enna. Per 90 posti, più nove riservati a studenti extra-Ue, si sono presentati in 1.045, rispetto ai 640 dello scorso anno, con un incremento di oltre il 63%.

I candidati sono arrivati da 18 delle 20 regioni italiane: tutte ad eccezione di Friuli Venezia Giulia e Valle d’Asta. Al primo posto la Sicilia, seguita da Calabria, Campania e Puglia. Subito dopo Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna.

Tra le province siciliane, la più rappresentata è quella di Catania con 158 candidati. A seguire Agrigento, Palermo, Messina, Siracusa. Le città dalle quali provengono più candidati sono quelle universitarie di Palermo, Catania, Messina e Reggio Calabria, con Roma all’ottavo posto.

La Kore di Enna si conferma ateneo molto apprezzato dalle donne: a Medicina le candidate sono state il 66% del totale, quasi il doppio dei maschi. Si attende a breve il decreto, da parte della ministra dell’Università, Maria Cristina Messa, di assegnazione dei posti alle 48 università sedi di Medicina. E, dopo il notevole aumento delle domande provenienti da tutta Italia, la Kore di Enna auspica possa ottenere un incremento dei posti