KOSOVO, SCONTRI TRA FORZE NATO E MANIFESTANTI SERBI: FERITI 14 MILITARI ITALIANI, 3 SONO IN CONDIZIONI GRAVI

Quattordici militari italiani feriti nel Nord del Kosovo. Decine di serbi si sono scontrati con i militari di Kfor, la forza di pace della Nato, mentre cercavano di prendere il controllo degli uffici...

29 maggio 2023 21:38
KOSOVO, SCONTRI TRA FORZE NATO E MANIFESTANTI SERBI: FERITI 14 MILITARI ITALIANI, 3 SONO IN CONDIZIONI GRAVI
Quattordici militari italiani feriti nel Nord del Kosovo.

Decine di serbi si sono scontrati con i militari di Kfor, la forza di pace della Nato, mentre cercavano di prendere il controllo degli uffici di uno dei comuni in cui i sindaci di etnia albanese si sono insediati la scorsa settimana, con l'aiuto delle autorità. Negli scontri sono rimasti feriti anche 14 militari italiani. In tutto i feriti nel contingente Kfor sono stati 34, tra ungheresi, moldavi e italiani. I militari, a quanto apprende l'Adnkronos, sono rimasti feriti dal lancio di molotov, con dentro chiodi, petardi e pietre. Tra i 34 feriti, 14 sono militari italiani, appartenenti al Nono Reggimento Alpini, non in pericolo di vita.

Gli 14 militari italiani rimasti feriti a Zvecan, in Kosovo, sono rimasti coinvolti negli scontri con cariche, lancio di lacrimogeni e circa 30 granate stordenti.

I militari feriti appartengono al nono Reggimento Alpini l'Aquila i militari italiani Kfor come fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa.

Nel corso della schermaglia con la polizia, i serbi hanno cominciato a lanciare oggetti contro agenti e militari e a ritirare indietro i lacrimogeni, lanciati dalla polizia, ferendo i militari Kfor. Gli scontri sono documentati dai video diffusi sui social da nazionalisti serbi.

https://twitter.com/Antonio_Tajani/status/1663226183515791360

