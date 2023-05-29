KOSOVO, SCONTRI TRA FORZE NATO E MANIFESTANTI SERBI: FERITI 14 MILITARI ITALIANI, 3 SONO IN CONDIZIONI GRAVI

Quattordici militari italiani feriti nel Nord del Kosovo. Decine di serbi si sono scontrati con i militari di Kfor, la forza di pace della Nato, mentre cercavano di prendere il controllo degli uffici...

Quattordici militari italiani feriti nel Nord del Kosovo.

Decine di serbi si sono scontrati con i militari di Kfor, la forza di pace della Nato, mentre cercavano di prendere il controllo degli uffici di uno dei comuni in cui i sindaci di etnia albanese si sono insediati la scorsa settimana, con l'aiuto delle autorità. Negli scontri sono rimasti feriti anche 14 militari italiani. In tutto i feriti nel contingente Kfor sono stati 34, tra ungheresi, moldavi e italiani. I militari, a quanto apprende l'Adnkronos, sono rimasti feriti dal lancio di molotov, con dentro chiodi, petardi e pietre. Tra i 34 feriti, 14 sono militari italiani, appartenenti al Nono Reggimento Alpini, non in pericolo di vita.

Gli 14 militari italiani rimasti feriti a Zvecan, in Kosovo, sono rimasti coinvolti negli scontri con cariche, lancio di lacrimogeni e circa 30 granate stordenti.

I militari feriti appartengono al nono Reggimento Alpini l'Aquila i militari italiani Kfor come fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa.

Nel corso della schermaglia con la polizia, i serbi hanno cominciato a lanciare oggetti contro agenti e militari e a ritirare indietro i lacrimogeni, lanciati dalla polizia, ferendo i militari Kfor. Gli scontri sono documentati dai video diffusi sui social da nazionalisti serbi.