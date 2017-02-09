La Bayer ritira dal mercato Aspirina e Alka Effer
Un’altra allerta salute. Dopo quella lanciata alcuni giorni fa dall’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), l’Aifa ha appena tolto dal mercato italiano alcuni lotti di due alt...
Un’altra allerta salute. Dopo quella lanciata alcuni giorni fa dall’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), l’Aifa ha appena tolto dal mercato italiano alcuni lotti di due altri farmaci in poche ore. Si tratta dei lotti
004763405 ASPIRINA 500 MG GRANULATO x 10 bustine
BTT1BKK feb-18; 004763405 ASPIRINA 500 MG GRANULATO x 10 bustine
BTT1AGN gen-18; 004763405 ASPIRINA 500 MG GRANULATO x 10 bustine
BTT1BL5 gen-18; 004763405 ASPIRINA 500 MG GRANULATO x 10 bustine
BTT1CPS lug-18; 04763544 ASPIRINA 500 MG GRANULATO x 20 bustine
BTT185R gen-18; 004601023 ALKA EFFER 20 compresse
BTAHTUO mar-19; 004601023 ALKA EFFER 20 compresse
BTAHELO mag-19 delle specialità medicinali ASPIRINA e ALKA EFFER della ditta Bayer Spa.
Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione della ditta concernente la possibile presenza di agglomerati e/o colore anomalo in alcune confezioni delle suddette specialità medicinali.
La ditta Bayer ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.