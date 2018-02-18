La bufala dell'autovelox a Misterbianco
A cura di Redazione
18 febbraio 2018 14:05
Da qualche ora impazza sui social network una bufala, che si sta diffondendo a macchia d'olio grazie all'immediata condivisione agli amici sull'applicazione di messaggistica Whatsapp.
La foto a corredo dell'articolo sta girando insieme a un avvertimento: “Attenzione! A scendere da etnapolis verso Misterbianco nei pressi del negozio Grillo è stato messo un autovelox ....limiite 50 km/ h”.
In realtà quello della foto non è un autovelox, ma una telecamera per la videosorveglianza cittadina insieme a dei rilevatori della qualità dell’aria e dell’inquinamento ambientale.
E' intervenuto, attraverso la sua pagina social pure il Sindaco di Misterbianco a confermare la bufala!
