La Casa dei Santi al Taormina Film Festival

La città senza notte" è diretto da Alessandra Pescetta: in primo piano l'attore paternese Giovanni Calcagno. La proiezione venerdì pomeriggio con ingresso libero

95047.it La Casa dei Santi è stata selezionata con “La Città Senza Notte” (“The Nightless City”) diretto da Alessandra Pescetta e scritto con Giovanni Calcagno con Maya Murofushi e Giovanni Calcagno al concorso internazionale per lungometraggi della 61esima edizione del Taormina Film Festival.

Il film è una co-produzione di Casa Dei Santi e RareNoiseRecords con colonna sonora di Berserk! (Lorenzo Esposito Fornasari e Lorenzo Feliciati) ed è tratto dal racconto “La pace di chi ha sete e sta per bere” di Francesca Scotti,

La proiezione ufficiale avverrà venerdì 19 giugno alle 18 al Palacongressi di Taormina (Sala A): l'ingresso è libero.

Il film crea ponti fra paesi e culture solo all’apparenza lontani, fra fasi del giorno solo apparentemente contrapposte, fra stati di coscienza solo all’apparenza separati.

Il film, girato a Catania con la collaborazione della Catania Film Commission, della Provincia di Catania, del museo del cinema di Catania, di Zo -Centro Culture contemporanee e di Nuove Dimore, narra dell’arrivo in Sicilia di una giovane donna Giapponese, in fuga dal suo paese d’origine a causa dell’incidente nucleare di Fukushima. Qui si riunisce con il suo fidanzato italiano, ma non riesce pero’ a sfuggire ai suoi demoni personali, e perde la capacita’ di dormire.