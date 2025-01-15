LA CASSAZIONE ANNULLA IL PROCEDIMENTO CONTRO NINO NASO, REVOCATI I DOMICILIARI
Finisce con il procedimento annullato e ritorna completamente libero il sindaco di Paternò Nino Naso, che oggi ha avuto udienza alla Cassazione per la revoca degli arresti domiciliari decisi dalla Procura di Catania in seguito alle indagini e all’operazione Athena che ha coinvolto diverse persone di Paternò, oltre al sindaco e all’ex assessore Turi Comis.
Poco fa, la Cassazione, a seguito dell’udienza avuta oggi, ha riesaminato il caso, annullando la richiesta di arresto avanzata dalla Procura.
Finisce un incubo per il sindaco di Paternò, che al momento fa valere le proprie ragioni, in attesa di eventuali sviluppi a seguito delle indagini e dell’inchiesta per voto di scambio in cui era stato coinvolto che portarono a 15 arresti nell’aprile 2024.
Per l’ex assessore Comis, invece, l’udieza alla Cassazione si terrà domani.