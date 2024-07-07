LA CATANESE MOJRA DAJANA CANNIZZO È LA PRIMA DONNA SICILIANA PILOTA DI UN CANADAIR
Mojra Dajana Cannizzo, 33 anni, catanese, è la prima donna siciliana a guidare un Canadair.Dopo aver ottenuto diverse licenze di volo negli Stati Uniti, è entrata a far parte del gruppo volo antincend...
Mojra Dajana Cannizzo, 33 anni, catanese, è la prima donna siciliana a guidare un Canadair.
Dopo aver ottenuto diverse licenze di volo negli Stati Uniti, è entrata a far parte del gruppo volo antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e si va ad aggiungere alle tre colleghe già presenti".
Lo scrive sulla propria pagina di Facebook l'assessore al Territorio e ambiente della Regione Siciliana, Elena Pagana.
"Mojra è un esempio di determinazione e competenza - aggiunge l'assessore Elena Pagana - guidare un Canadair richiede abilità, coraggio e una profonda conoscenza delle operazioni antincendio. I Canadair CL415 sono strumenti essenziali nella lotta contro gli incendi boschivi.
La loro capacità di trasportare grandi quantità d'acqua li rende preziosi alleati nella protezione dell'ambiente e delle comunità".