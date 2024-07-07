LA CATANESE MOJRA DAJANA CANNIZZO È LA PRIMA DONNA SICILIANA PILOTA DI UN CANADAIR

Mojra Dajana Cannizzo, 33 anni, catanese, è la prima donna siciliana a guidare un Canadair.Dopo aver ottenuto diverse licenze di volo negli Stati Uniti, è entrata a far parte del gruppo volo antincend...

Mojra Dajana Cannizzo, 33 anni, catanese, è la prima donna siciliana a guidare un Canadair.

Dopo aver ottenuto diverse licenze di volo negli Stati Uniti, è entrata a far parte del gruppo volo antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e si va ad aggiungere alle tre colleghe già presenti".

Lo scrive sulla propria pagina di Facebook l'assessore al Territorio e ambiente della Regione Siciliana, Elena Pagana.

"Mojra è un esempio di determinazione e competenza - aggiunge l'assessore Elena Pagana - guidare un Canadair richiede abilità, coraggio e una profonda conoscenza delle operazioni antincendio. I Canadair CL415 sono strumenti essenziali nella lotta contro gli incendi boschivi.

La loro capacità di trasportare grandi quantità d'acqua li rende preziosi alleati nella protezione dell'ambiente e delle comunità".