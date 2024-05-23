La celebre attrice spagnola Itziar Ituño, ospite d’onore di Etna Comics 2024

I suoi fan hanno seguito con il fiato sospeso le sue indagini durante le trattative con i rapinatori più famosi del pianeta, mentre flirtava inconsapevolmente con il loro capo.E si sono appassionati a...

E si sono appassionati alla sua folle scelta d’amore, quando ha deciso di far parte di quella banda che fino a pochi giorni prima aveva cercato di arrestare, dopo aver scoperto la vera identità del suo “professore”.

Per qualcuno sarà sempre l’ispettore Murillo o, semplicemente, Raquel. Forse, però, molti preferiscono chiamarla Lisbona!

Proprio così, non è un sogno: lei è Itziar Ituño, l'attrice spagnola protagonista assoluta de La casa di carta, la serie TV distribuita da Netflix che ha fatto impazzire i fan di qualunque generazione e che sabato 8 giugno sarà ospite d’onore di Etna Comics 2024.

Un doppio appuntamento da brividi per gli appassionati presenti alla dodicesima edizione della kermesse, che solo pochi mesi fa hanno potuto ritrovarla anche in Berlino, il prequel e spin-off della serie (anch'esso distribuito da Netflix) che negli anni scorsi l’ha fatta conoscere al mondo intero in tutto il suo talento.

Proprio sabato 8 alle ore 11:00 i fan potranno partecipare in Area Movie al meet & greet con l’attrice: un incontro speciale a numero limitato (100 posti) della durata di 2 ore, durante il quale sarà possibile conoscerla e partecipare all’aperitivo in sua compagnia. L’accesso al meet & greet comprenderà anche una sessione di autografi e foto per i 100 fortunati che potranno prenotare il proprio posto esclusivamente sul sito etnacomics.com.

Alle 14:30 Itziar Ituño parteciperà poi all’incontro pubblico gratuito in Area Palco, raccontando la sua esperienza sui set de La casa di carta e Berlino, anche questo prenotabile sul sito ufficiale della kermesse.

Saranno due momenti indimenticabili, che sarà possibile vivere solo durante Etna Comics 2024!