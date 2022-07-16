LA CITTÀ DI NEW YORK DIFFONDE VIDEO CON LE ISTRUZIONI AI CITTADINI SU COSA FARE IN CASO DI ATTACCO ATOMICO

"Entra dentro casa, restaci e tieniti informati". Tre semplici mosse da fare in caso di attacco nucleare contro New York che il comune della metropoli ha deciso di spiegare su un video di poco più di...

"Entra dentro casa, restaci e tieniti informati". Tre semplici mosse da fare in caso di attacco nucleare contro New York che il comune della metropoli ha deciso di spiegare su un video di poco più di un minuto e mezzo pubblicato su Youtube.

"C'è stato un attacco nucleare, non chiedetemi perchè ma 'the big one' ha colpito", spiega una signorina vestita di nero sullo sfondo di quella che sembra una strada di New York deserta. "Ora ci sono tre importanti cose da fare", prosegue, "Primo: entra in casa il più velocemente possibile e restaci. Tieniti lontano dalla finestre", spiega con il tono dell'assistente di volo che indica le uscite d'emergenza prima del decollo.

"Entrate in un edificio velocemente con tutta la famiglia. State lontani dalle finestre. Secondo: chiudete tutte le porte e le finestre. Se avete un seminterrato rifugiatevi lì. Terzo: restate sintonizzati e seguite i media per qualsiasi informazione".

Nel video si sottolinea anche di non rimanere nelle proprie auto: "Non è assolutamente un'opzione".