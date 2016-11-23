La colletta alimentare del Leo Club per la "Bisaccia del Pellegrino"
Le foto dell'iniziativa e l'elenco di quanto è stato raccolto
A cura di Redazione
23 novembre 2016 19:29
95047.it Sabato scorso, la raccolta alimentate del Leo Club a favore della Bisaccia del Pellegrino. Ecco l'elenco di cosa è stato raccolto:
SCATOLE LEGUMI 218 X 400g
SALE 59 KG
TONNO (SCATOLETTE) 192 X 90g
CARNE IN SCATOLA 20 X 90g
PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA 26 + 26
SALSA 45 LITRI
OLIO OLIVA 29 LITRI
OLIO SEMI 30 LITRI
PASTA 113 KG
SPUGNETTE PER LAVARE I PIATTI 110
LEGUMI SECCHI 150 X 450 g
SGRASSATORE 12 LITRI
LAVAPIATTI 58 LITRI
SAPONE MANI 12 X 1,25 LITRI
CANDEGGINA 56 LITRI