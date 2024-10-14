LA COMETA TSUCHINSHAN-ATLAS SOLCA I CIELI DI PATERNÒ

In un suggestivo scatto, Turi Lo Vecchio immortala la cometa Tsuchinshan-Atlas sopra Paternò. La foto, scattata oggi 14 ottobre 2024 intorno alle 19:44 nei pressi della villa comunale, offre uno splen...

In un suggestivo scatto, Turi Lo Vecchio immortala la cometa Tsuchinshan-Atlas sopra Paternò.

La foto, scattata oggi 14 ottobre 2024 intorno alle 19:44 nei pressi della villa comunale, offre uno splendido panorama della città. Spicca il castello Normanno, ben visibile e illuminato di rosa in occasione della campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Nell'immagine si può ammirare anche una porzione della storica collina, che incornicia magnificamente la cometa, la quale in questi giorni sta attraversando i cieli di tutto il mondo, regalando uno spettacolo celeste raro e affascinante.

La cometa Tsuchinshan-Atlas è una cometa periodica, il che significa che tornerà a farci visita solo tra circa 80.000 anni. Un’occasione unica, quindi, per osservarla ad occhio nudo prima che si allontani nuovamente.

Nei prossimi giorni, la cometa si allontanerà rapidamente dal Sole, rendendosi più visibile nelle prime ore serali. Tuttavia, con il suo progressivo affievolimento, le migliori opportunità per osservarla ad occhio nudo si presenteranno probabilmente nella settimana dal 14 al 20 ottobre.

Per chi desidera avvistarla, è consigliato cercare una zona con una visuale libera verso l'orizzonte ovest, circa 50-60 minuti dopo il tramonto. Si suggerisce di iniziare l'osservazione dal punto in cui il Sole è tramontato, spostando lo sguardo verso sinistra, tra 10 e 20 gradi sopra l'orizzonte (e successivamente tra 30 e 20 gradi verso fine settimana). In alternativa, Venere può essere usato come punto di riferimento: cercate la cometa a destra del pianeta, che attualmente è basso nel cielo a sud-ovest.