La dea bendata bacia Paternò: vinti 83 mila euro

Un paternese ha centrato il jackpot nazionale alle slot dell'agenzia Better di via Bellini

95047.it Si è portato a casa oltre 83 mila euro giocando alle slot. E' accaduto ieri a Paternò all'agenzia Better di via Bellini: il fortunato vincitore ha vinto il montepremi del jackpot nazionale delle "Slot video lottery". Una vincita non indifferente: e che ha certamente cambiato la giornata (e non solo) al giocatore. L'invito è sempre quello di giocare con prudenza senza dilapidare patrimoni o assuefarsi al gioco: una raccomandazione seguita dagli stessi titolari dell'agenzia Better di via Bellini. E, ieri, la dea bendata ha baciato un fortunato paternese.