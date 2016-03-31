La delibera della discordia approda in consiglio

Sulla variante di Corso del Popolo ieri sera si è tenuto un lungo vertice di maggioranza. Il Pd sembra intenzionato a votare contro. L’11 aprile a pronunciarsi sarà l’assise comunale

95047.it Al di là dei numeri che stabiliranno in consiglio se la variante passerà o meno, quella che resta in ballo è una questione di opportunità. Sul metodo e soprattutto la priorità che si è deciso di dare alla vicenda legata alla variante di Corso del Popolo: quella che su proposta di un privato ridisegna urbanisticamente l’area pensando anche all’installazione di un rifornimento per auto a metano. Questa mattina dovrebbe essere formalizzata la data nella quale il punto controverso giungerà in consiglio comunale: e, a meno di rinvii, la data indicata sarebbe quella di lunedì 11 aprile. Il lavoro in commissione è ormai ultimato e la palla passa, dunque, ufficialmente al consiglio comunale.

IL RETROSCENA. Intanto, ieri sera si è celebrato un lungo vertice di maggioranza. A quanto pare i cinque consiglieri del Pd avrebbero confermato tutte le loro perplessità sulla vicenda confermando il loro possibile voto negativo ed avrebbero anche invitato il sindaco a ritirare la delibera per evitare che l’amministrazione esca battuta dall’aula. A questo punto scatterà il gioco della conta: ovvero, riuscire a capire quali saranno i consiglieri comunali favorevoli tra la selva degli scranni dell’ex Palazzo Alessi rimasti orfani, da tempo ormai, di una vera e propria maggioranza.