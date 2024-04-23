La Don Milani di Paterno' festeggia la GIORNATA DELLA TERRA .Lo spunto e' stato dato dal progetto Erasmus+ AOPEL dell'istituto,incentrato sull'ecosostenibilita',ed e' stato accolto con grande entusias...

La Don Milani di Paterno' festeggia la GIORNATA DELLA TERRA .

Lo spunto e' stato dato dal progetto Erasmus+ AOPEL dell'istituto,incentrato sull'ecosostenibilita',ed e' stato accolto con grande entusiasmo da docenti e alunni.

Nei giardini della scuola e al Parco del Sole,gli alunni,di ogni ordine e grado,hanno dato sfoggio del loro spirito green e della loro infinita creatività.

Tra cortei di quartiere con cartelloni e slogan e lezioni di yoga, tra gare sulla raccolta differenziata e colazioni bio sull'erba, tra gioco dell'oca green e art street writing, tra canti e balli,gli studenti hanno preso consapevolezza che ogni piccola azione puo' contribuire a salvare la nostra bellissima e fragilissima Terra.