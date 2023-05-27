LA DON MILANI DI PATERNO' OLTREPASSA LO STRETTO DI GIBILTERRA!

Il progetto Erasmus + dell'I.C. DON MILANI di Paternò continua in Portogallo sull'isola di Porto Santo, situata a circa 50 km a nord-est dall’isola di Madeira, a 500 km dalla costa africana e circa 1....

Il progetto Erasmus + dell'I.C. DON MILANI di Paternò continua in Portogallo sull'isola di Porto Santo, situata a circa 50 km a nord-est dall’isola di Madeira, a 500 km dalla costa africana e circa 1.000 km dall’Europa, nel bel mezzo dell’oceano Atlantico. È caratterizzata dalla lunghissima spiaggia dorata, di ben 9 km, (da qui l’appellativo «Ilha Dourada») che le dà il primato di spiaggia più lunga d'Europa. La terza mobilità dal 23 al 28 Aprile consiste in attività di job shadowing da parte delle docenti Brigitte Tornambè, referente del progetto, Cinzia Nicolosi, vice referente progetto e Maria Laudani, insegnante del team Erasmus.

I docenti sono stati accolti presso la kindergarten, a seguire la visita della Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco . Iniziano la loro attività di Job shadowing, ovvero assistono alle lezioni in classe, osservando la metodologia e gli strumenti digitali utilizzati. Visitano la Future Classroom, in cui si svolgono le attività di Digital arts: coding, produzione video con l'uso del Croma Key. Il lavoro di job shadowing è molto interessante con la visita alla Future classroom per osservare le attività di robotica .

Si visitano i meravigliosi luoghi dell'isola: il Pico do Facho, la vetta più alta dell'isola, Porto Santo, infatti è un' isola di origine vulcanica e possiede l'impianto di desalinizzazione in funzione da 40 anni, il primo in Portogallo ed il quinto al mondo ad usare la tecnologia a osmosi inversa. Attualmente, tutta l'acqua che arriva ai consumatori e all'agricoltura proviene da lì. Infatti, è l'unica fonte di acqua potabile utilizzata per l'approvvigionamento pubblico di quest'isola e dell'isola di Madeira.

Il team Erasmus è stato accolto calorosamente da docenti ed alunni della scuola primaria con canti tradizionali e conclude la mobilità a Porto Santo, isola dorata dell'arcipelago di Madeira, Portogallo, con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione nella splendida cornice della spiaggia dorata più lunga d' Europa. Ringraziamo i nostri colleghi portoghesi per la calorosa accoglienza e per la professionalità mostrata nell'attività di job shadowing.

Muito obrigada Porto Santo, ilha dourada!

See you in Lithuania!