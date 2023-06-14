LA DON MILANI DI PATERNO' SEMPRE PIU' INTERNAZIONALE CON UN SECONDO PROGETTO ERASMUS

L'I.C. Don Milani di Paterno' ha da poco ottenuto l'accreditamento Erasmus consorziandosi con l'USR Sicilia insieme ad altre scuole della regione.Tre alunni della secondaria di primo grado(Giulia Petr...

L'I.C. Don Milani di Paterno' ha da poco ottenuto l'accreditamento Erasmus consorziandosi con l'USR Sicilia insieme ad altre scuole della regione.

Tre alunni della secondaria di primo grado(Giulia Petralia,Giuseppe Santanocito e Matteo Rizzo),accompagnati dalle docenti Brigitte Tornambe'(referente dei progetti Erasmus della scuola)e Cinzia Nicolosi(vice referente),sono stati ospitati da tre alunni francesi e dalle loro famiglie nel delizioso paesino provenzale di Gassin,a soli 6 km dalla celebre Saint Tropez.

I ragazzi hanno partecipato alla tipica vita dei loro compagni d'oltralpe,frequentando il College Victor Hugo.

Tutte le mattine hanno preso , con i loro compagni, il bus scolastico per partecipare alle lezioni del college,hanno pranzato alla mensa scolastica e usato l' armadietto a loro assegnato.

Insieme agli altri ragazzi hanno preso parte a gite scolastiche e, in famiglia, hanno partecipato alle attività dei loro corrispondenti…Insomma,per un una settimana si sono sentiti un po' francesi.

La referente Brigitte Tornambe ' ha affermato:"Gli alunni ,piccoli ambasciatori della propria terra,hanno presentato ai coetanei la loro realtà scolastica con power point e dialoghi in classe e a loro volta hanno conosciuto metodi d'apprendimento diversi dai propri, arricchendoli enormemente.

Il progetto Erasmus e' uno strumento prezioso per favorire l'educazione interculturale " .

La docente Cinzia Nicolosi ha inoltre sottolineato la grande accoglienza ricevuta dai ragazzi della Don Milani dalle famiglie francesi e dall'insegnante d'italiano, impeccabile organizzatrice francese del progetto,madame Geraldine Palandri.

Conclusa la settimana insieme, i ragazzi si sono lasciati con molta emozione e con la promessa di rimanere in contatto e di ritrovarsi presto.