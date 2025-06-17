La droga della movida: scoperta rete di spaccio nei locali estivi di Catania, 6 arresti

Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dei locali notturni e delle discoteche estive rappresenta una delle priorità operative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania...

Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dei locali notturni e delle discoteche estive rappresenta una delle priorità operative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, soprattutto nel periodo della movida estiva, quando i flussi di giovani e turisti aumentano sensibilmente e cresce il rischio di diffusione e consumo di droghe sintetiche e tradizionali.

Gli ambienti dei lidi e delle discoteche all’aperto, infatti, costituiscono contesti particolarmente esposti, in quanto il consumo e la cessione di droga spesso avvengono in maniera rapida e riservata tra avventori e spacciatori, i quali approfittano dell’affollamento e dell’oscurità per eludere i controlli. Per questo motivo, i Carabinieri pianificano specifici servizi di osservazione e monitoraggio, condotti sia all’esterno che all’interno dei locali, anche in abiti civili, proprio per sorprendere in flagranza i soggetti dediti all’attività di spaccio.

Nell’ambito di tali attività, durante la notte, nella zona Playa, i Carabinieri della Compagnia di Fontanarossa, a seguito di mirata attività di osservazione condotta dal Nucleo Operativo, hanno tratto in arresto più persone, tra cui gruppi organizzati che, operando in concorso tra loro, avevano messo in piedi una vera e propria rete di cessione al dettaglio di droghe di vario genere, destinate agli avventori del locale.

In particolare, i militari dell’Arma sono intervenuti all’interno di alcuni stabilimenti balneari di Viale Kennedy, che organizzano serate danzanti, arrestando 4 ragazzi, tutti originari di Niscemi, di età compresa tra 23 e 34 anni, perché, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, proponevano e quindi vendevano sostanze stupefacenti ai giovani frequentatori dei locali.

Nella stessa circostanza sono stati arrestati anche altri 2 pusher, uno di 22 anni residente a Melilli e un 27enne di nazionalità nigeriana domiciliato a Catania, perché, perquisiti dagli investigatori, avevano nascosto in due borselli cocaina, MDMA, bilancini di precisione e somme di denaro riconducibili all’attività illecita, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel complesso, le perquisizioni personali e veicolari effettuate dai Carabinieri nel corso dello specifico servizio anti droga hanno consentito di sequestrare 47 grammi della cosiddetta cocaina rosa, 10,4 grammi di cocaina, 22 grammi di anfetamine, 4,6 grammi di hashish, 6,88 grammi di marijuana e 3,2 grammi di MDMA, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Nel corso dell’attività non sono stati tralasciati i controlli a tutela di tutti gli utenti della strada, rilevando 6 violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, mancato uso del casco, guida con il cellulare, con sanzioni amministrative per più di 2.500 euro, il ritiro di una patente e il sequestro o fermo amministrativo di cinque mezzi.

L’attività dei Carabinieri di Catania per contrastare lo spaccio negli stabilimenti balneari e nelle discoteche proseguirà per tutta la stagione estiva, con servizi mirati a tutela della sicurezza dei giovani, della salute pubblica e del regolare svolgimento degli eventi ricreativi.