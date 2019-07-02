LA DUSTY SOSPENDE IL SERVIZIO PER I RIFIUTI INGOMBRANTI, INTERESSATO PURE IL COMUNE DI PATERNO'

La piattaforma FG di Belpasso, ha comunicato alla Dusty che per problemi tecnici di manutenzione, non farà conferire i rifiuti ingombranti.Situazione che interessa i Comuni di Catania, Misterbianco, G...

La piattaforma FG di Belpasso, ha comunicato alla Dusty che per problemi tecnici di manutenzione, non farà conferire i rifiuti ingombranti.

Situazione che interessa i Comuni di Catania, Misterbianco, Giarre, Paternò, San Giovanni La Punta e Gravina di Catania.

La FG Recycling Systems, società che gestisce a Belpasso la piattaforma di smaltimento, recupero e riciclo dei rifiuti speciali, ingombranti e Raee, motiva di non poter più accogliere i carichi del codice CER 20.03.07 (ingombranti). In base al Comune di riferimento, l’oggetto varia e così si è passati – il 25 giugno – da una “manutenzione straordinaria” in cui per le città di Paternò, Gravina di Catania e San Giovanni La Punta, è stata richiesta la riduzione dei carichi, rassicurando che “appena possibile, sarà cura del nostro ufficio accettazione comunicare in maniera diretta a ciascuno di voi la regolare ripresa dell’attività”, all’1 luglio in cui per i comuni di Catania e Misterbianco, si invita a non conferire più nulla,

senza indicare quando saranno ripresi i conferimenti.

Per il Comune di Giarre, non si effettuano scarichi da un mese circa, anche in seguito a problemi amministrativi con il Comune, ragion per cui, tutte le prenotazioni dei ritiri gratuiti domiciliari degli ingombranti, sono state annullate avendo avvisato gli utenti.

Vista la saturazione dei cassoni scarrabili alloggiati presso i CCR (di via Maria Gianni a Picanello e al Viale Tirreno a Catania; e in via Garibaldi a Misterbianco), sarà sospesa l’accettazione dei rifiuti ingombranti fino alla comunicazione di riapertura dell’impianto FG di Belpasso.

Per il Comune di Catania, la Dusty è nelle condizioni di poter smaltire nella piattaforma solo il legno.