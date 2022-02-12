LA FARNESINA INVITA GLI ITALIANI A LASCIARE L'UCRAINA

Soffiano venti di guerra e scatta l'allarme in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno lanciato drammaticamente l'allarme sull'Ucraina, avvertendo che un'invasione russa potrebbe iniziare a breve, e han...

Soffiano venti di guerra e scatta l'allarme in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno lanciato drammaticamente l'allarme sull'Ucraina, avvertendo che un'invasione russa potrebbe iniziare a breve, e hanno chiesto ai cittadini statunitensi di andarsene entro 48 ore.

Un attacco da parte degli oltre 100.000 soldati russi, attualmente sistemati vicino all'Ucraina, "potrebbe verificarsi da un giorno all'altro", ha detto ai giornalisti Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca a Washington.

La Farnesina chiede agli italiani di lasciare l’Ucraina.

Si inasprisce la situazione in Ucraina e alcune nazioni europee avvertono i propri connazionali. “Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti di un’escalation della Russia, come l’arrivo di nuove truppe al confine con l’Ucraina”, ha detto questa mattina il segretario di stato Usa Antony Blinken.

Tutti i paesi Ue hanno rivolto lo stesso invito ai propri connazionali nel paese.

“I cittadini tedeschi la cui presenza non è “imperativa devono a breve termine lasciare l’Ucraina, non si può escludere un conflitto militare – ha dichiarato il ministero degli Esteri tedesco -. Le tensioni tra Russia e Ucraina sono ulteriormente aumentate negli ultimi giorni a causa della presenza e dei massicci spostamenti di unità militari russe vicino ai confini ucraini”.

Stessa indicazione da parte della Spagna. “Si consiglia agli spagnoli attualmente nel paese – si legge in una nota del ministero spagnolo degli Esteri – di prendere seriamente in considerazione la possibilità di lasciare temporaneamente l’Ucraina attraverso i mezzi commerciali disponibili”. Stesso invito da parte dell’Olanda.

Il Regno Unito ha comunicato che l’ambasciata britannica in Ucraina rimarrà operativa.