La Festa dello sport al Parco del Sole

L’assessore Minutolo: “Grazie ad associazioni e scuole. Una esperienza da ripetere”

95047.it Una mattinata di festa all’insegna dello sport. E’ quella che si è tenuta questa mattina al Parco del Sole nell’ambito della manifestazione “La Festa dello sport”. Oltre ad una rappresentanza delle scuole comunali erano presenti le associazioni “Le racchette”, “Libertas karate shotokan”, “Paternò volley”, “Siciliamo basket”, Real Paternò”, “Sagittarius baseball”, “Bikers” ed il Club arcieri”.

“Mi preme ringraziare le associazioni sportive che hanno contribuito alla realizzazione della giornata e ringrazio anche i Circoli didattici per avere accettato il nostro invito - spiega l'assessore allo Sport, Alfredo Minutolo - : anche se alcuni erano assenti per la contemporaneità di altre manifestazioni, mentre altri erano impegnate con le gite di fine anno. I ragazzi presenti erano entusiasti e felici di cimentarsi con le discipline sportive anche minori: una esperienza certamente da ripetere”.