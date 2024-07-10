LA FILLEA CGIL DI CATANIA CHIEDE LO STOP AI CANTIERI NELLE GIORNATE PIÙ TORRIDE

Una delegazione di lavoratori edili della Fillea Cgil di Catania parteciperà ai lavori del consiglio comunale di giovedì. Per quella data, infatti, è previsto che l’assemblea cittadina prenda posizion...

Una delegazione di lavoratori edili della Fillea Cgil di Catania parteciperà ai lavori del consiglio comunale di giovedì. Per quella data, infatti, è previsto che l’assemblea cittadina prenda posizione a proposito di una specifica ordinanza per fermare i cantieri nelle giornate e nelle ore più calde.

L’iniziativa promossa dalla Fillea, il sindacato degli edili, è stata condivisa dall’opposizione.

“Al nostro primo cittadino è stato chiesto di prendere posizione su un tema che, per quanto ci riguarda, è vitale. – dice il segretario generale della Fillea Cgil, Vincenzo Cubito-

Per i lavoratori del comparto edile, ma anche di altri settori, è impossibile lavorare con queste alte temperature. Pure questa è sicurezza sul lavoro e l’ente pubblico non può lavarsene le mani.

Saremo a Palazzo degli Elefanti per capire, come è nostro diritto e dovere di cittadini prima ancora che di lavoratori, cosa decideranno e come motiveranno qualunque scelta i nostri consiglieri. Ci affidiamo al senso di responsabilità che deve essere trasversale e super partes. Come lo è la vera democrazia”.