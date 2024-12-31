LA FINANZIARIA REGIONALE E IL MAXI EMENDAMENTO, 1 MILIONE DI EURO PER PATERNO', I DETTAGLI
A cura di Redazione
31 dicembre 2024 09:10
Nei giorni scorsi, è stato approvato la finanziaria regionale e il maxi emendamento che assegna fondi significativi a diversi progetti nella città di Paternò. Gli stanziamenti, destinati a lavori di ristrutturazione, restauro e nuove infrastrutture, rappresentano un importante investimento per lo sviluppo del territorio e la tutela del patrimonio culturale locale.
Ecco i dettagli delle somme previste:
- Ristrutturazione dell’Istituto “Mamma Provvidenza”
- Stanziati 200.000 euro per i lavori di ristrutturazione dell’Istituto "Mamma Provvidenza" di Paternò. Questo intervento mira a migliorare la funzionalità della struttura e a garantire standard adeguati per i servizi offerti.
- Restauro e manutenzione straordinaria dei ceri votivi nella Parrocchia Santa Barbara VM
- Alla Parrocchia Santa Barbara, , sono destinati 100.000 euro per il restauro e la manutenzione straordinaria dei ceri votivi, simboli di forte devozione religiosa e di grande valore storico.
- Scavi archeologici nell’acropoli di Hybla Major
- La Soprintendenza dei Beni Culturali di Catania riceverà 100.000 euro per finanziare scavi archeologici nell’acropoli di Hybla Major, un sito di rilevanza storica che rappresenta un patrimonio prezioso per la città di Paternò e per l'intera regione.
- Realizzazione di un'elisuperficie H24
- L'investimento più consistente, pari a 600.000 euro, è destinato ai lavori di realizzazione di un’elisuperficie operativa 24 ore su 24. Questa infrastruttura servirà anche il Presidio Ospedaliero SS. Salvatore, migliorando significativamente le possibilità di trasporto rapido per emergenze sanitarie e altre necessità logistiche.