LA FRASE CHOC DEL MINISTRO TEDESCO: “QUASI TUTTI I TEDESCHI ALLA FINE DELL'INVERNO SARANNO VACCINATI, GUARITI O MORTI”

"Quasi tutti" i tedeschi "alla fine dell'inverno saranno vaccinati, guariti o morti".

Lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn in conferenza stampa a Berlino, rivolgendo un drammatico appello alla cittadinanza affinché si vaccini.

"Questo con la variante delta è molto probabile", ha aggiunto. Le persone non vaccinate con grande probabilità contrarranno il Covid, ha spiegato.

Sono 30.643 i nuovi contagi registrati dal Robert Koch Institut in Germania nelle 24 ore: un dato che risente dell'effetto del weekend, e che tuttavia è molto superiore a quello della settimana scorsa 23.607. Stando al bollettino, la incidenza settimanale su 100 mila abitanti è di 386,5. I morti sono stati 62, Il tasso di ospedalizzazione nelle terapie intensive ?e di 5,34 sui 10 mila abitanti. Il record federale fu 15,5 raggiunto nel dicembre scorso. Ma in alcune regioni, come Sassonia, Turingia e Baviera, il tasso di occupazione dei posti letto è molto più alto e si devono già trasferire i pazienti.

Nella tedesca Sassonia la situazione sanitaria è così grave che si rischia di dover ricorrere al triage in corsia. È quello che ha affermato il presidente della camera dei medici regionale, Erik Bodendieck, parlando a NDR info. Se la situazione non cambia, bisognerà pensare a decidere chi debba essere trattato e chi no, ha spiegato. "Si dovrà attuare il triage e di questo parleremo questa settimana con le mie colleghe e i miei colleghi negli ospedali".