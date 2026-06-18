La giovane paternese Erica Randazzo convocata dalla Federazione Ciclistica Italiana

Un grande traguardo per la giovane ciclista Erica Randazzo: l’atleta delle Frecce dell’Etna è stata convocata dalla Federazione Ciclistica Italiana per il prestigioso Progetto Talento/Scouting

Importante riconoscimento per la giovane paternese Erica Randazzo, atleta dell’ASD Le Frecce dell’Etna, convocata dalla Struttura Tecnica Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana per partecipare al prestigioso Progetto Talento/Scouting.

Erica, 14 anni, frequenta il liceo linguistico e rappresenta una delle giovani promesse del ciclismo locale. La convocazione è arrivata nell’ambito del programma federale dedicato all’individuazione e alla valorizzazione dei migliori talenti emergenti del panorama nazionale.

La giovane atleta ha preso parte alle attività organizzate presso il Palagalilei di Bernalda, in provincia di Matera, accompagnata dal tecnico Salvo Randazzo. Durante la giornata sono stati effettuati test metabolici, funzionali e attitudinali, fondamentali per valutare le potenzialità degli atleti selezionati.

Per Erica si tratta di un traguardo importante che premia anni di impegno, sacrifici e passione per il ciclismo. Un’esperienza di alto livello che le consentirà di confrontarsi con tecnici federali e con altri giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Grande la soddisfazione dell’ASD Le Frecce dell’Etna, che vede una propria atleta protagonista di un percorso di crescita sportiva di rilevanza nazionale.

La convocazione di Erica Randazzo rappresenta anche un motivo di orgoglio per la città di Paternò, che continua a vedere i propri giovani distinguersi nello sport grazie a dedizione, costanza e talento.